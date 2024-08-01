Официально. Байден заявил об удачном обмене заключенными: из РФ освобождены 16 человек

Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден заявил об удачном обмене заключенными с Россией, в рамках которого РФ передала Штатам американцев Эвана Гершковича, Пола Уилана и других. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

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Байден заявил, что 1 августа трое американских граждан и один владелец грин-карты, которые были несправедливо заключены в России, возвращаются домой. Это бывший морпех США Пол Уилан, репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева и российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, у которого есть российское и британское гражданство.

"Соглашение, обеспечившее им свободу, было подвигом дипломатии. Всего мы договорились об освобождении 16 человек из России, в том числе пятерых немцев и семерых граждан России, которые были политическими заключенными в своей стране. Некоторые из этих женщин и мужчин годами несправедливо удерживаются. Все они пережили невероятные страдания и неопределенность. Сегодня их агония закончилась", – сказано в заявлении Байдена.

Он поблагодарил союзников, которые поддерживали Штаты в переговорах, – это Германия, Польша, Словения, Норвегия и Турция.

Байден добавил, что всего его администрация вернула домой более 70 американцев, многие из которых были заключены еще до того, как он вступил в должность.

По данным CBS, большой обмен заключенными между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами в целом состоит из 24 человек.

Среди российских граждан, которые, как ожидается, будут вовлечены в обмен, – Вадим Красиков, отбывающий пожизненное заключение за убийство в Германии в 2019 году, которое, по словам судей, было совершено по заказу российских властей.

Обмен состоялся в аэропорту Анкары.

15 июня 2020 года суд в Москве приговорил американского экс-морпеха Пола Уилана к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже.

30 марта 2023 года ФСБ РФ задержала в Екатеринбурге американского гражданина, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который, по данным The Insider, готовил материал об отношении россиян к террористической организации "Группа Вагнера". WSJ расценивала задержание своего журналиста в России как захват заложника государством-террористом.

В апреле 2023-го Московский суд приговорил российского журналиста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии за критику войны РФ против Украины.

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