У Швейцарії вважають, що можуть не арештовувати Путіна за ордером Гааги

Якщо це будуть мирні переговори, то можливий виняток, заявив посадовець швейцарського МЗС

Володимир Путін (Фото: EPA)

Швейцарія може не арештувати диктатора Володимира Путіна, якщо той прибуде до країни на мирні переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив Ніколя Бідо, керівник відділу комунікацій Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії, передає британська газета The Times.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Країна юридично зобов'язана затримати Путіна згідно з ордером на арешт, виданим на диктатора Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Швейцарія підписала і ратифікувала Римський статут суду, а отже — має виконувати видані ним ордери.

Проте Бідо заявив, що уряд країни матиме повноваження зробити виняток для мирних переговорів.

Напередодні, зі слів чиновника, стало відомо, що Швейцарія готова прийняти саміт між Трампом та Путіним.

"Після саміту [миру] в Бюргенштоку Україну, Росію та США регулярно інформували про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля для встановлення миру", – заявляв він.

Слід зауважити, що у вересні 2024 року Монголія (теж підписант Римського статуту) не виконала ордер на арешт й дозволила диктатору відвідати країну.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та російської "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової через незаконні депортації українських дітей з окупації на територію РФ.

9 січня Трамп заявив, що готується його зустріч із російським диктатором Путіним, але не назвав конкретних термінів. У Кремлі заявили, що конкретних планів зустрічі немає.

12 січня майбутній радник обраного президента США з нацбезпеки Волтц заявив, що підготовка до зустрічі Трампа та Путіна триває, найближчими тижнями можлива телефонна розмова між ними.