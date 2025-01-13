В Швейцарии считают, что могут не арестовывать Путина по ордеру Гааги

Если это будут мирные переговоры, то возможно исключение, заявил чиновник швейцарского МИД

Владимир Путин (Фото: EPA)

Швейцария может не арестовать диктатора Владимира Путина, если тот прибудет в страну на мирные переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил Николя Бидо, руководитель отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, сообщает британская газета The Times.

Страна юридически обязана задержать Путина согласно ордеру на арест, выданному на диктатора Международным уголовным судом в Гааге. Швейцария подписала и ратифицировала Римский статут суда, а значит — должна выполнять выданные им ордера.

Однако Бидо заявил, что у правительства страны будут полномочия сделать исключение для мирных переговоров.

Накануне, со слов чиновника, стало известно, что Швейцария готова принять саммит между Трампом и Путиным.

"После саммита [мира] в Бюргенштоке Украину, Россию и США регулярно информировали о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира", – заявлял он.

Следует отметить, что в сентябре 2024 года Монголия (тоже подписант Римского статута) не выполнила ордер на арест и разрешила диктатору посетить страну.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и российской "уполномоченной по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой из-за незаконных депортаций украинских детей с оккупации на территорию РФ.

9 января Трамп заявил, что готовится его встреча с российским диктатором Путиным, но не назвал конкретные сроки. В Кремле заявили, что конкретных планов встречи нет.

12 января будущий советник избранного президента США по нацбезопасности Уолтц заявил, что подготовка к встрече Трампа и Путина продолжается, в ближайшие недели возможен телефонный разговор между ними.