Украина призвала Европу назначить представителя для участия в мирных переговорах

Этот человек должен быть на уровне руководителя, заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква

Игорь Жовква (Фото:ОП)

Украина хочет, чтобы Европа как можно скорее выдвинула представителя для участия в потенциальных мирных переговорах по урегулированию войны. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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"Это решение должно быть быстро принято. Надеюсь, сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять", – заявил чиновник.

Жовква, находящийся в Брюсселе на консультациях по вопросам безопасности, отказался называть имена, но отметил, что лицо должно быть на уровне руководителя, чтобы иметь такой же статус, как президент Владимир Зеленский, американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.

12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.

Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.

13 февраля главы МИД ряда европейских государств выступили с общим заявлением о необходимости участия в переговорах.

14 февраля за участие Европы в переговорах выступил глава МИД Китая Ван И.