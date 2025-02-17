Украина призвала Европу назначить представителя для участия в мирных переговорах
Игорь Жовква (Фото:ОП)

Украина хочет, чтобы Европа как можно скорее выдвинула представителя для участия в потенциальных мирных переговорах по урегулированию войны. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"Это решение должно быть быстро принято. Надеюсь, сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять", – заявил чиновник.

Жовква, находящийся в Брюсселе на консультациях по вопросам безопасности, отказался называть имена, но отметил, что лицо должно быть на уровне руководителя, чтобы иметь такой же статус, как президент Владимир Зеленский, американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.

Читайте также
FT: США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины
переговорыЕвропаоп