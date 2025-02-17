Україна закликала Європу призначити представника для участі у мирних переговорах

Ця людина повинна бути на рівні керівника, заявив заступник очільника ОП Ігор Жовква

Ігор Жовква (Фото:ОП)

Україна хоче, щоб Європа якнайшвидше висунула представника для участі у потенційних мирних переговорах щодо врегулювання війни. Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Це рішення має бути швидко ухвалене. Сподіваюся, одразу після паризької зустрічі. Ми повинні діяти, а не розмірковувати", – заявив посадовець.

Жовква, який перебуває в Брюсселі на консультаціях з питань безпеки, відмовився називати імена, але зазначив, що особа повинна бути на рівні керівника, щоб мати такий самий статус, як президент Володимир Зеленський, американський лідер Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін.

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.

13 лютого глави МЗС низки європейських держав виступили зі спільною заявою про необхідність участі у переговорах.

14 лютого за участь Європи у перемовинах виступив глава МЗС Китаю Ван Ї.