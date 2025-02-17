Україна закликала Європу призначити представника для участі у мирних переговорах
Ігор Жовква (Фото:ОП)

Україна хоче, щоб Європа якнайшвидше висунула представника для участі у потенційних мирних переговорах щодо врегулювання війни. Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Це рішення має бути швидко ухвалене. Сподіваюся, одразу після паризької зустрічі. Ми повинні діяти, а не розмірковувати", – заявив посадовець.

Жовква, який перебуває в Брюсселі на консультаціях з питань безпеки, відмовився називати імена, але зазначив, що особа повинна бути на рівні керівника, щоб мати такий самий статус, як президент Володимир Зеленський, американський лідер Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін.

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