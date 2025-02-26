Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах со США
В среду, 26 февраля, правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления (так называемого соглашения о полезных ископаемых). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам премьера, будущее соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:
→ первое – Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет совместно управляться правительствами обоих государств;
→ второе – украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому;
→ третье – Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;
→ четвертое — США будут вносить взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины;
→ пятое – собранные фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о фонде для будущих поколений украинцев;
→ шестой, еще один важный акцент – в соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса. То есть, никаких противоречий с евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.
- 26 февраля 2025 года в медиа появился текст соглашения о полезных ископаемых, которое должны подписать Украина и США. Документ состоит из 11 пунктов.
- В тот же день Зеленский сообщил, что Украина не является должником США за ранее предоставленную помощь, согласно новому варианту соглашения о полезных ископаемых.