Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах со США

Будущее соглашение будет иметь шесть ключевых позиций, заявил Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

В среду, 26 февраля, правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления (так называемого соглашения о полезных ископаемых). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, будущее соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:

→ первое – Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет совместно управляться правительствами обоих государств;

→ второе – украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому;

→ третье – Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;

→ четвертое — США будут вносить взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины;

→ пятое – собранные фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о фонде для будущих поколений украинцев;

→ шестой, еще один важный акцент – в соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса. То есть, никаких противоречий с евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.