Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США

Денис Шмигаль (Фото: пресслужба Кабміну)

У середу, 26 лютого, уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови (так званої угоди про корисні копалини). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, майбутня угода матиме шість ключових позицій:

→ перше – Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох держав;

→ друге – українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому;

→ третє – Україна буде вносити до фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;

→ четверте – США робитимуть внески до фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України;

→ п’яте – зібрані фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проєкти відбудови України. Фактично йдеться про фонд для майбутніх поколінь українців;

→ шосте, ще один важливий акцент – в угоді враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних суперечностей з євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.