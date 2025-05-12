Дипломат США Карпентер: Все, что меньше пятой статьи НАТО – не надежная гарантия
Единственной реальной защитой для Украины могла быть только пятая статья Североатлантического договора, предусматривающая коллективную оборону членов НАТО. Об этом LIGA.net в кулуарах Киевского форума безопасности рассказал американский дипломат Майкл Карпентер, бывший постпред Штатов при ОБСЕ (2021-2024).
Карпентер подчеркнул, что к моменту возможного вступления в НАТО Украина должна сосредоточиться на развитии собственного потенциала сдерживания – от дальних ракет до ПВО и морской обороны.
Это, по его мнению, позволит усложнить агрессию со стороны России даже после предполагаемого прекращения огня.
В то же время американский дипломат признал, что среди стран НАТО нет консенсуса относительно присоединения Украины, несмотря на декларативную поддержку со стороны европейских лидеров и Вашингтона.
"Они всегда говорят, что поддерживают [членство Украины в НАТО], но поддерживают в будущем – не сейчас", – добавил Карпентер.
По его мнению, окончательное включение Украины в систему коллективной безопасности НАТО будет способствовать стабилизации ситуации в Европе и долгосрочному миру на континенте.
В марте, до подписания соглашения, президент США Трамп распространял мнение, что наличие американских специалистов в Украине якобы не позволит диктатору Путину совершить новое нападение.
- В мае, после подписания документа, госсекретарь Рубио заявлял, что соглашение о ресурсах является шагом в окончании российско-украинской войны. В то же время глава Минфина США Бессент утверждал, что этим документом Трамп "раздал" своему украинскому коллеге Зеленскому флеш-рояль, который можно показать российскому руководству.