Дипломат США Карпентер: Все, что меньше пятой статьи НАТО – не надежная гарантия

Недавнее двустороннее соглашение между Украиной и США не предлагает никаких гарантий безопасности, считает американский дипломат

Майк Карпентер (Фото: LIGA.net)

Единственной реальной защитой для Украины могла быть только пятая статья Североатлантического договора, предусматривающая коллективную оборону членов НАТО. Об этом LIGA.net в кулуарах Киевского форума безопасности рассказал американский дипломат Майкл Карпентер, бывший постпред Штатов при ОБСЕ (2021-2024).

Карпентер подчеркнул, что к моменту возможного вступления в НАТО Украина должна сосредоточиться на развитии собственного потенциала сдерживания – от дальних ракет до ПВО и морской обороны.

Это, по его мнению, позволит усложнить агрессию со стороны России даже после предполагаемого прекращения огня.

В то же время американский дипломат признал, что среди стран НАТО нет консенсуса относительно присоединения Украины, несмотря на декларативную поддержку со стороны европейских лидеров и Вашингтона.

"Они всегда говорят, что поддерживают [членство Украины в НАТО], но поддерживают в будущем – не сейчас", – добавил Карпентер.

По его мнению, окончательное включение Украины в систему коллективной безопасности НАТО будет способствовать стабилизации ситуации в Европе и долгосрочному миру на континенте.