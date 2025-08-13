Урсула фон дер Ляєн: Європа, США і НАТО зміцнили спільну позицію для України
Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію для України після онлайн-розмови європейських лідерів з американським президентом Дональдом Трампом перед його зустріччю з диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Разом з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами ми провели дуже хорошу розмову", – написала фон дер Ляєн.
Вона повідомила, що учасники розмови обмінялися думками щодо майбутньої двосторонньої зустрічі на Алясці між Трампом і Путіним.
Президентка Єврокомісії додала, що лідери й надалі підтримуватимуть тісну координацію.
"Ніхто більше не хоче миру, ніж ми, справедливого та тривалого миру", – наголосила фон дер Ляєн.
- Європейські лідери та Зеленський мали онлайн-розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці 15 серпня.
- Після розмови керівник Франції Макрон заявив: під час дзвінка Трамп повідомив, що територіальні питання обговорюватимуться лише президентом України.
- Перед дзвінком президент США назвав керівників Європи "чудовими людьми" і зауважив, що ті хочуть мирної угоди.
Коментарі (0)