Урсула фон дер Ляєн: Європа, США і НАТО зміцнили спільну позицію для України

Глава Єврокомісії зазначила, що учасники розмови обмінялися думками щодо майбутньої зустрічі на Алясці між Трампом і Путіним

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію для України після онлайн-розмови європейських лідерів з американським президентом Дональдом Трампом перед його зустріччю з диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Разом з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами ми провели дуже хорошу розмову", – написала фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що учасники розмови обмінялися думками щодо майбутньої двосторонньої зустрічі на Алясці між Трампом і Путіним.

Президентка Єврокомісії додала, що лідери й надалі підтримуватимуть тісну координацію.

"Ніхто більше не хоче миру, ніж ми, справедливого та тривалого миру", – наголосила фон дер Ляєн.