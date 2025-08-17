Зеленский о желаемых гарантиях безопасности: Сильная армия и ее финансирование Евросоюзом

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Гарантиями безопасности для Украины является сильная армия, финансирование которой могут обеспечить европейские союзники. Об этом на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент Владимир Зеленский.

Журналистка спросила, какие гарантии безопасности до сих пор являются приемлемыми для Украины: до сих пор рассматриваются вопросы развертывания европейских военных на территории Украины и готов ли Киев согласиться на гарантии безопасности в стиле 5 статьи, но без членства в НАТО.

"Гарантии безопасности – это сильная армия. Это может дать только Украина. Финансирование этой армии может дать, как я думаю, только Европа. Оружие для этой армии может дать наше внутреннее производство, европейское производство. Но есть дефицитные вещи, которые есть только у США. Это я считаю гарантиями безопасности", – заявил Зеленский.

По его словам, будут ли в Украине размещены европейские военные, будет ли у Украины такая защита в небе, как "у других государств" – это пока только вопросы. Зеленский отметил, что на них Украина хочет иметь ответы, чтобы понимать природу гарантий безопасности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к встрече президент США Дональда Трампа и президента Владимира Зеленского в Вашингтоне 18 августа.

На пресс-конференции с Зеленским фон дер Ляйен заявила, что решение по территориям должна принимать только Украина. Она также анонсировала принятие 19-го пакета санкций против России.