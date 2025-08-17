Зеленський окреслив бажані гарантії безпеки: Сильна армія та її фінансування з боку ЄС

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Гарантіями безпеки для України є сильна армія, фінансування якої можуть забезпечити європейські союзники. Про це на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив президент Володимир Зеленський.

Журналістка запитала, які гарантії безпеки досі є прийнятними для України: чи досі розглядаються питання розгортання європейських військових на території України та чи готовий Київ погодитися на гарантії безпеки в стилі 5 статті, але без членства в НАТО.

"Гарантії безпеки – це сильна армія. Це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії може дати, як я думаю, тільки Європа. Зброю для цієї армії може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво. Але є дефіцитні речі, які є тільки у США. Оце я вважаю гарантіями безпеки", – заявив Зеленський.

За його словами, чи будуть в Україні розміщені європейські військові, чи буде в України такий захист у небі, як "в інших держав" – це поки що тільки запитання. Зеленський зазначив, що на них Україна хоче мати відповіді, щоб розуміти природу гарантій безпеки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн доєднається до зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Володимира Зеленського у Вашингтоні 18 серпня.

На пресконференції із Зеленським фон дер Ляєн заявила, що рішення щодо територій має ухвалювати тільки Україна. Вона також анонсувала ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.