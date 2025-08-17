Зеленський окреслив бажані гарантії безпеки: Сильна армія та її фінансування з боку ЄС
Гарантіями безпеки для України є сильна армія, фінансування якої можуть забезпечити європейські союзники. Про це на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив президент Володимир Зеленський.
Журналістка запитала, які гарантії безпеки досі є прийнятними для України: чи досі розглядаються питання розгортання європейських військових на території України та чи готовий Київ погодитися на гарантії безпеки в стилі 5 статті, але без членства в НАТО.
"Гарантії безпеки – це сильна армія. Це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії може дати, як я думаю, тільки Європа. Зброю для цієї армії може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво. Але є дефіцитні речі, які є тільки у США. Оце я вважаю гарантіями безпеки", – заявив Зеленський.
За його словами, чи будуть в Україні розміщені європейські військові, чи буде в України такий захист у небі, як "в інших держав" – це поки що тільки запитання. Зеленський зазначив, що на них Україна хоче мати відповіді, щоб розуміти природу гарантій безпеки.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн доєднається до зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Володимира Зеленського у Вашингтоні 18 серпня.
- На пресконференції із Зеленським фон дер Ляєн заявила, що рішення щодо територій має ухвалювати тільки Україна. Вона також анонсувала ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.
Коментарі (0)