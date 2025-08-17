"У Путина много требований". Зеленский выступил за перемирие перед переговорами

Владимир Зеленский (Фото: Henning Bagger / EPA)

Необходимо ввести прекращение огня, а уже после этого быстро вести работу над мирным говором, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Первое, мы должны прекратить убийства. Путин имеет много требований, но мы не знаем всех из них, и если их реально так много, как мы об этом слышали, тогда займет много времени, чтобы пройтись по всем им. И невозможно сделать это под давлением оружия. Итак, необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением", – заявил глава государства.

Зеленский сообщил, что он и партнеры будут говорить об этом с руководителем США Дональдом Трампом: "Путин не хочет прекращать убийства, но он должен это сделать".

До саммита на Аляске Трамп настаивал на перемирии и угрожал Москве "очень серьезными последствиями", если этого не будет. Но уже после переговоров с диктатором Владимиром Путиным президент США заявил, что нужно перейти к мирному соглашению, а не просто к прекращению огня.