"У Путіна багато вимог". Зеленський виступив за перемир'я перед перемовинами

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Необхідно запровадити припинення вогню, а вже після цього швидко вести роботу над мирним говором, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він розповів під час пресконференції у Брюсселі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Перше, ми повинні припинити вбивства. Путін має багато вимог, але ми не знаємо всіх з них, і якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу, щоби пройтися по усіх них. І неможливо зробити це під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою", – заявив глава держави.

Читайте також Приниження Трампа. Як переговори з Путіним на Алясці вплинуть на Україну

Зеленський повідомив, що він та партнери говоритимуть про це з керівником США Дональдом Трампом: "Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити".

До саміту на Алясці Трамп наполягав на перемир'ї й погрожував Москві "дуже серйозними наслідками", якщо цього не буде. Але вже після переговорів з диктатором Володимиром Путіним президент США заявив, що потрібно перейти до мирної угоди, а не просто до припинення вогню.