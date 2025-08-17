Зеленський поговорив з партнерами перед зустріччю з Трампом

Керівник України вирушає до Вашингтону після близько 2,5 годин спілкування з Європою

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Володимир Зеленський та партнери провели онлайн-розмову напередодні візиту до глави США Дональда Трампа у Вашингтоні. Про це з посиланням на речницю президентки Єврокомісії повідомляє Радіо Свобода.

Спілкування глави України з партнерами по "коаліції охочих" тривало близько 2,5 годин.

"Обговорення зосередилися на ключових питаннях, таких як необхідність зупинити вбивства в Україні, зобов’язання зберігати повний тиск на Росію через санкції, принцип, що саме Україна ухвалює рішення щодо своєї території, та надзвичайно важлива тема – надійні гарантії безпеки, які захищають життєво важливі інтереси України та Європи", – розповіли в Єврокомісії.

За даними медіа, Зеленський уже покинув будівлю ЄК та попрямував до аеропорту, звідки він вилетить до Вашингтону. На переговори з Трампом також має вирушити низка європейських лідерів.

Німецький таблоїд BILD, цитуючи свої джерела, пише, що Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейцями й вирішив провести зустріч тет-а-тет з Зеленським, а вже після цього до них доєднаються партнери з Євросоюзу і НАТО на робочій вечері. Офіційно про це не повідомлялось.