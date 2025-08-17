"Путін не зміг захопити Донбас за 12 років". Зеленський висловився за переговори від лінії фронту

Територіальне питання має обговорюватися лише Україною та РФ на тристоронній зустрічі зі США, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Мирні переговори мають вестися від лінії фронту, а Конституція України забороняє віддавати території, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він розповів під час пресконференції у Брюсселі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Нам потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз. Контактна лінія – це найкраща лінія для розмов. Європейці підтримують це, і ми дякуємо всім. Росія досі не має успіхів у Донецькій області. Путін не зміг захопити це протягом 12 років, і Конституція України унеможливлює здачу територій чи торгівлю землею", – заявив президент.

За його словами, оскільки територіальне питання на стільки важливе, то воно повинно обговорюватися лише керівниками України та Росії під час тристоронньої зустрічі зі США.

"Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. І якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції", – зауважив Зеленський.

Раніше агенція Reuters, цитуючи власне джерело, заявило, що Зеленський відхилив вимогу диктатора РФ про виведення українських військ з Донецької області, коли цю позицію озвучив президент США Дональд Трамп після саміту з Путіним.