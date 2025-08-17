"Путин не смог захватить Донбасс за 12 лет". Зеленский за переговоры от линии фронта
Мирные переговоры должны вестись от линии фронта, а Конституция Украины запрещает отдавать территории, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Нам нужны реальные переговоры, и это означает, что они могут начаться там, где находится линия фронта сейчас. Контактная линия – это лучшая линия для разговоров. Европейцы поддерживают это, и мы благодарим всех. Россия до сих пор не имеет успехов в Донецкой области. Путин не смог захватить это в течение 12 лет, и Конституция Украины делает невозможным сдачу территорий или торговлю землей", – заявил президент.
По его словам, поскольку территориальный вопрос настолько важен, то он должен обсуждаться только руководителями Украины и России во время трехсторонней встречи с США.
"Пока Россия не показывает никаких признаков, что трехсторонняя встреча произойдет. И если Россия отказывается, тогда нужны новые санкции", – отметил Зеленский.
Ранее агентство Reuters, цитируя собственный источник, заявило, что Зеленский отклонил требование диктатора РФ о выводе украинских войск из Донецкой области, когда эту позицию озвучил президент США Дональд Трамп после саммита с Путиным.
