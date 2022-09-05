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Зеленский: Россию не волнуют результаты инспекции МАГАТЭ Запорожской атомной станции

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 23:00
Зеленский: Россию не волнуют результаты инспекции МАГАТЭ Запорожской атомной станции - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что сегодняшние обстрелы армией РФ Запорожской АЭС свидетельствуют о безразличии России к выводам миссии МАГАТЭ, побывавшей на станции.   

"Считаю тот факт, что Россия делает это именно сейчас, именно накануне выводов МАГАТЭ, очень красноречивым. Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована лишь в том, чтобы ситуация ухудшилась", – сказал Зеленский.  

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Президент считает, что поменять позицию России можно только усилением санкций и официальным признанием РФ государством-террористом на всех уровнях. 

"У Украины очень четкая, прозрачная и честная позиция: пока мы контролировали станцию, там не было никакой угрозы радиационной катастрофы. Как только пришла Россия, сразу стал возможным самый плохой сценарий, который только можно представить. На это нужна международная реакция – от ООН до каждого просто нормального государства", – уверен Зеленский. 

Президент напомнил, что сегодня из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины.  

"Снова – это уже второй раз – через российскую провокацию Запорожская станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы", – подчеркнул Зеленский.   

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Роман Бриль
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Владимир Зеленский МАГАТЭ заэс обстрел ЗАЭС государство-террорист
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