В Энергоатоме отрицают потерю контроля над уровнем радиации на Запорожской АЭС

Энергоатом выступил с официальным опровержением распространяемой в соцсетях информации о, якобы, потерей контроля над уровнем радиации на Запорожской АЭС.

"В ответ на сообщения в некоторых телеграмм-каналах о потере Энергоатомом контроля уровня радиации на Запорожской АЭС информируем, что указанная информация не соответствует действительности", – говорится в заявлении Энергоатома.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В компании объясняют, что данные измерений радиационного фона, вероятно, не поступали в Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Укргидрометцентра некоторое время утром из-за сбоя интернет-связи.

5 сентября на ЗАЭС отключился от сети последний энергоблок.

5 сентября МАГАТЭ оставило на Запорожской АЭС двоих инспекторов.

5 сентября Макрон выступил за вывод российских войск с территории Запорожской АЭС.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.