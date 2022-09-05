В Энергоатоме отрицают потерю контроля над уровнем радиации на Запорожской АЭС
05.09.2022, 21:47
Фото: пресс-служба ЗАЭС
Энергоатом выступил с официальным опровержением распространяемой в соцсетях информации о, якобы, потерей контроля над уровнем радиации на Запорожской АЭС.
"В ответ на сообщения в некоторых телеграмм-каналах о потере Энергоатомом контроля уровня радиации на Запорожской АЭС информируем, что указанная информация не соответствует действительности", – говорится в заявлении Энергоатома.
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В компании объясняют, что данные измерений радиационного фона, вероятно, не поступали в Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Укргидрометцентра некоторое время утром из-за сбоя интернет-связи.
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