Все три линии энергопитания Запорожской АЭС восстановлены – заявление МАГАТЭ

Восстановлены все три резервные линии электропередачи, питающие временно оккупированную Россией Запорожскую АЭС, сказано в специальном заявлении Международного агентства по атомной энергетике.

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"Украинские инженеры добились существенного прогресса в ремонте жизненно важной энергетической инфраструктуры в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обеспечив возобновление доступа к третьей резервной линии электропередачи", – утверждает агентство по данным своих наблюдателей на ЗАЭС.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что "линия 750/330 кВ, в настоящее время обеспечивает ЗАЭС внешним энергопитанием, необходимым для охлаждения реакторов и других ключевых для безопасности функций. Линии 330 кВ и 150 кВ остаются резервными".

Агентство подтвердило, что электроснабжение также полностью восстановлено для населения Энергодара. Запорожская ТЭС пока не работает, но обеспечивает поступление электроэнергии из сети Украины.

При этом, подчеркивает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ситуация с ядерной и общей безопасностью на станции, удерживаемой российскими войсками, но управляется украинским персоналом в зоне боевых действий, остается неустойчивой.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины, но россияне хотят переподключить ее к оккупированному Крыму.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую атомную электростанцию. В ней организация предлагает создать зону безопасности вокруг АЭС.

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Сергій Бережний

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