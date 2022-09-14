Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ничего не изменил — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ничего не изменил — российские террористы по-прежнему контролируют станцию. Об этом он сказал в интервью польскому изданию Wiadomosci.

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На вопрос, изменил ли что-то визит МАГАТЭ, Данилов ответил: "Нет. Об улучшении ситуации можно было бы говорить, если бы террористы забрали оружие, взрывчатку и выдвинулись за пределы электростанции".

По словам Данилова, первоначально предполагалось, что миссия отправится в Энергодар через Россию, но Украина выразила протест.

"В итоге она пробилась через Украину, но мы договорились, что ее будут сопровождать независимые журналисты. В итоге прессу не допустили, а МАГАТЭ ничего не сделало. Они должны были настоять на сохранении этих договоренностей, потому что мир должен иметь информацию из независимых источников. Мир игнорирует угрозу захвата Запорожской АЭС", – сказал секретарь СНБО.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины, но россияне хотят переподключить ее к оккупированному Крыму.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую атомную электростанцию. В ней организация предлагает создать зону безопасности вокруг АЭС.

13 сентября МАГАТЭ заявило, что восстановлены все три резервные линии электропередачи, питающие Запорожскую АЭС.

Вадим Ребрина

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