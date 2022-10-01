Россия уведомила МАГАТЭ о задержании гендиректора ЗАЭС, Гросси едет в Киев и Москву

Россия уведомила МАГАТЭ о "временном задержании" генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Заявление об этом опубликовало МАГАТЭ.

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Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что задержание Мурашова оказывает "очень значительное влияние по крайней мере на два из семи ключевых аспектов безопасности" ядерных объектов.

"Такое задержание любого члена персонала станции само по себе является источником серьезной озабоченности, оно также оказывает негативное психологическое воздействие и давление на остальной персонал, что наносит ущерб ядерной безопасности", — подчеркнул Гросси.

Он также указал, что генеральный директор ЗАЭС несет ответственность за обеспечение ядерной безопасности и сохранности станции, а потому "его отсутствие на работе также оказывает непосредственное и серьезное влияние на принятие решений по обеспечению безопасности и охраны станции".

В заявлении также сказано, что на следующей неделе глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси проведет переговоры в Москве и Киеве о создании защитной зоны вокруг временно оккупированной Россией Запорожской АЭС.

30 сентября около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Мурашов был похищен российскими оккупантами по дороге от станции до Энергодара.

МИД назвал похищение Мурашова очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права.

Сергій Бережний

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