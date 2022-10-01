UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия уведомила МАГАТЭ о задержании гендиректора ЗАЭС, Гросси едет в Киев и Москву

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 23:56
Россия уведомила МАГАТЭ о задержании гендиректора ЗАЭС, Гросси едет в Киев и Москву - Фото
Рафаэль Гросси (Фото - скриншот из видео)

Россия уведомила МАГАТЭ о "временном задержании" генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Заявление об этом опубликовало МАГАТЭ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что задержание Мурашова оказывает "очень значительное влияние по крайней мере на два из семи ключевых аспектов безопасности" ядерных объектов.

"Такое задержание любого члена персонала станции само по себе является источником серьезной озабоченности, оно также оказывает негативное психологическое воздействие и давление на остальной персонал, что наносит ущерб ядерной безопасности", — подчеркнул Гросси.

Он также указал, что генеральный директор ЗАЭС несет ответственность за обеспечение ядерной безопасности и сохранности станции, а потому "его отсутствие на работе также оказывает непосредственное и серьезное влияние на принятие решений по обеспечению безопасности и охраны станции".

В заявлении также сказано, что на следующей неделе глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси проведет переговоры в Москве и Киеве о создании защитной зоны вокруг временно оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Игорь Мурашов МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС оккупанты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 