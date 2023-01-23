Решение по танкам для Украины будет принято в ближайшее время — Минобороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время власти примут быстрое решение по поставкам танков Leopard 2 Украине. Об этом он сказал общественному вещателю ARD Sunday, сообщает CNN.

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"Все понимают потребность, в которой он [президент Украины Владимир Зеленский] находится, и все понимают необходимость, и поэтому в ближайшее время будет принято решение, каким бы оно ни было", – заявил Писториус.

По словам министра, он понимает, что Украине необходимы танки.

"Что нужны танки, что нужно наступательное движение относительно Донбаса, Луганска, это абсолютно понятно, но как это будет оснащено, надо будет увидеть, но есть и другие государства, которые могут внести свой вклад., – сказал Писториус.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.

На Рамштайне договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.

В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

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Вадим Ребрина

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