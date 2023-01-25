Байден поговорил с рядом иностранных лидеров за минуты до заявления по Украине

Президент США Джо Байден поговорил со своими немецким, британским, итальянским и французским коллегами за минуты до своего заявления по Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

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Байден говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком "в рамках нашей тесной координации по поддержке Украины".

По данным Reuters, 25 января США могут объявить о решении поставить Украине американские танки Abrams M1

Вадим Ребрина

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