Байден поговорил с рядом иностранных лидеров за минуты до заявления по Украине
25.01.2023, 18:48
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден поговорил со своими немецким, британским, итальянским и французским коллегами за минуты до своего заявления по Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.
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Байден говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком "в рамках нашей тесной координации по поддержке Украины".
- По данным Reuters, 25 января США могут объявить о решении поставить Украине американские танки Abrams M1
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