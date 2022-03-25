Байден – американским солдатам в Польше: У украинского народа много мужества

Президент США Джо Байден сегодня прилетел в польский Жешув в 90 км от границы с Украиной и выступил перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии. Приводим главное из его выступления.

О солдатах

"Вы представляете 1% американцев, и остальные 99% вам должны за то, что вы делаете. Вы все добровольцы. Вы объединены одним — решимостью защищать свою страну и помогать тем, кто нуждается в помощи. Вот почему ты здесь".

У нас здесь, в Европе, 100 000 американских военнослужащих, такого не было уже давно. Мы прислали лучших — лучших, что есть в Америке".

Об украинцах

"Я провел много времени в Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Я говорил с их политиками в те дни, когда у них, по сути, не было того, что вы называете демократией, и был на Майдане, когда бывший президент вынужден был улететь в Россию".

У украинского народа твердый характер. У них много мужества. И я уверен, что вы это наблюдаете. И я имею в виду не только их военных, но также и рядовых граждан.

Вы видите женщин, молодых людей, стоящих перед чертовым танком, просто говорящих: "Я не уйду. Я стою на своей земле". Они невероятны.

О задачах

На карту поставлено не только то, что мы делаем здесь, чтобы попытаться помочь украинскому народу и не допустить продолжения резни.

Мы находимся в новой фазе, в точке перегиба. Примерно через каждые четыре или пять поколений происходит изменение — происходит фундаментальное изменение. Мир уже не будет прежним.

Итак, вопрос: кто победит? Смогут ли демократии возобладать над ценностями, которые мы разделяем? Или восторжествует автократия? И это действительно то, что поставлено на карту.

Дмитрий Смирнов

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