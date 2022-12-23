Зеленский может представить мирный план в феврале. Путин хочет нового наступления — WSJ

Команда президента Владимира Зеленского работает над мирным планом, который может быть представлен в феврале 2023 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и европейских дипломатов.

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По словам представителей Украины и Европы, у Зеленского в настоящее время работают над мирным планом.

Отмечается, что его идеи могут представить в первую годовщину полномасштабного вторжения России — 24 февраля 2023 года.

Европейские дипломаты также убеждены, что российский диктатор Владимир Путин хочет начать новое масштабное наступление в Украине между февралем и апрелем 2023 года.

Он не будет заинтересован в переговорах, пока н увидит, чем закончится очередная попытка большой атаки.

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Дмитро Гриниченко

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