Блинкен обсудил мирный план Зеленского в рамках G7. Он назвал это "хорошим началом"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил мирный план президента Владимира Зеленского со своими коллегами по Большой семерке. Об этом он сказал в комментарии CNN.
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"Я могу просто сказать вам, что мы рассматриваем то, что он выдвинул. Мы смотрели сегодня утром видео с нашими партнерами по G7. И это одна из вещей, о которых мы говорили", — сказал Блинкен.
Он назвал мирные предложения Зеленского "хорошим началом".
Блинкен не сказал, сколько времени потребуется США и Украине для совместной оценки плана. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что стороны договорились о рассмотрении плана вчера на встрече президента США Джо Байдена и Зеленского.
"Из всех наших разговоров с Украиной, включая вчерашние переговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским, ясно, что у нас одни и те же цели: свободная и независимая, процветающая, демократическая Украина, которая демонстрирует, что принципы Устава ООН соблюдаются, в том числе в отношении территориальной целостности, суверенитета и независимости, и это то, что вчера подтвердил президент", — сказал Блинкен.
- На встрече 21 декабря Байден пытался понять взгляды Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах с РФ.
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