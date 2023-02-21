Байден: Путин потерял свою силу, Украина продолжит воевать и никогда не полюбит империю

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин утратил свою силу, а Украина продолжит воевать за свою землю. Об этом он сообщил во время выступления в Варшаве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, демократия остается устойчивой, а президент Владимир Зеленский сказал ему, что борьба Украины будет гарантировать будущее не только украинцев, но и всего мира.

"Он говорил о всех нас. Автократы понимают только слово "нет". Диктатор не сможет создать империю и не сможет достигнуть того, чтобы люди любили империю. Украина никогда не станет жертвой России", — сказал Байден.

Американский лидер, что США и НАТО будут поддерживать Украину до победы.

На встрече в Варшаве президент Польши Анджей Дуда напомнил Байдену о 40-м главе Белого дома Рональде Рейгане, который способствовал развалу СССР, благодаря жесткой политике США.

Читайте также: "Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.