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Байден: Путин потерял свою силу, Украина продолжит воевать и никогда не полюбит империю

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 18:59
Байден: Путин потерял свою силу, Украина продолжит воевать и никогда не полюбит империю - Фото
Джо Байден (Фото: скриншот видео)

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин утратил свою силу, а Украина продолжит воевать за свою землю. Об этом он сообщил во время выступления в Варшаве.

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По его словам, демократия остается устойчивой, а президент Владимир Зеленский сказал ему, что борьба Украины будет гарантировать будущее не только украинцев, но и всего мира. 

"Он говорил о всех нас. Автократы понимают только слово "нет". Диктатор не сможет создать империю и не сможет достигнуть того, чтобы люди любили империю. Украина никогда не станет жертвой России", — сказал Байден. 

Американский лидер, что США и НАТО будут поддерживать Украину до победы. 

На встрече в Варшаве президент Польши Анджей Дуда напомнил Байдену о 40-м главе Белого дома Рональде Рейгане, который способствовал развалу СССР, благодаря жесткой политике США.

Читайте также: "Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

Дмитро Гриниченко
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