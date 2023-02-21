Байден: Путин потерял свою силу, Украина продолжит воевать и никогда не полюбит империю
Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин утратил свою силу, а Украина продолжит воевать за свою землю. Об этом он сообщил во время выступления в Варшаве.
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По его словам, демократия остается устойчивой, а президент Владимир Зеленский сказал ему, что борьба Украины будет гарантировать будущее не только украинцев, но и всего мира.
"Он говорил о всех нас. Автократы понимают только слово "нет". Диктатор не сможет создать империю и не сможет достигнуть того, чтобы люди любили империю. Украина никогда не станет жертвой России", — сказал Байден.
Американский лидер, что США и НАТО будут поддерживать Украину до победы.
На встрече в Варшаве президент Польши Анджей Дуда напомнил Байдену о 40-м главе Белого дома Рональде Рейгане, который способствовал развалу СССР, благодаря жесткой политике США.
- Вчера Байден приехал в Киев с неанонсированным визитом. Поездку до последнего держали в секрете, Байден добирался до Украины на поезде от польской границы. Перед визитом американского лидера в Украину администрация США связывалась с РФ, чтобы избежать прямого конфликта между двумя ядерными державами.
- Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности.
- Байден анонсировал дополнительную помощь Украине на $2,5 млрд.
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