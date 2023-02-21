"Благодаря жесткой политике США". Дуда напомнил Байдену о Рейгане, который разрушил СССР

Президент Польши Анджей Дуда напомнил президенту США Джо Байдену о 40-м главе Белого дома Рональде Рейгане, который способствовал развалу СССР, благодаря жесткой политике Вашингтона. Об этом он заявил на встрече с американским лидером в Варшаве, цитирует его агентство PAP.

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По его словам, визит Байдена в Украину и Польшу является сигналом ответственности от США и вкладом Вашингтона в безопасность Европы и всего мира.

"США уже неоднократно демонстрировали свою ответственность за европейские дела во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны, во время холодной войны, каждый раз приводившую к возвращению демократических правил, чтобы люди вернулись к нормальной жизни", — сказал Дуда.

Он отметил, что в конце 1980-х годов благодаря жесткой политике США и президента Рейгана СССР в итоге рухнул.

"Мы прекрасно знаем, что это произошло благодаря крайне жесткой американской политике, которой руководили власти США, президент Рейган и, наконец, империя зла просто рухнула, Берлинская стена рухнула. В результате мы обрели свободу", — подчеркнул польский лидер.

Дуда заявил, что Польша верит, что США способны поддерживать мировой порядок и давать отпор агрессорам по всему миру.

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Дмитро Гриниченко

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