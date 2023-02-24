UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден: Год назад Путин думал быстро взять Киев. Он встретил железную волю народа Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 07:37
Байден: Год назад Путин думал быстро взять Киев. Он встретил железную волю народа Украины - Фото
Джо Байден (фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин столкнулся с мужеством и железной волей украинцев. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ровно год назад Путин думал, что сможет быстро оккупировать Киев. Он отметил, что россияне встретились с мужеством украинцев и увидели железную волю народа. 

Байден сказал, что глава Кремля также рассчитывал, что НАТО расколется и разделится на фоне полномасштабного вторжения в Украину. 

"Вместо этого НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде", — заявил американский лидер. 

24 февраля Байден должен  объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд. 

  • Байден сказал, что с 24 февраля 2022 года вместе с европейскими партнерами США передали Украине более 700 танков, более 1000 бронированных машин, более 2 млн артиллерийских снарядов.
  • В начале февраля США сообщили о выделении Украине военной помощи на $2,2 млрд. Тогда в списке тоже были боеприпасы, а еще – бронированные машины с защитой от мин, десятки Javelin, противотанковые ракеты, противопехотные боеприпасы и многое другое.
  • В Конгрессе США заявили: Импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.

Читайте также: США передадут Украине высокоточные авиабомбы большой дальности JDAM-ER — Bloomberg

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин нато джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 