Байден: Год назад Путин думал быстро взять Киев. Он встретил железную волю народа Украины

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин столкнулся с мужеством и железной волей украинцев. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, ровно год назад Путин думал, что сможет быстро оккупировать Киев. Он отметил, что россияне встретились с мужеством украинцев и увидели железную волю народа.

Байден сказал, что глава Кремля также рассчитывал, что НАТО расколется и разделится на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

"Вместо этого НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде", — заявил американский лидер.

24 февраля Байден должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд.

Байден сказал, что с 24 февраля 2022 года вместе с европейскими партнерами США передали Украине более 700 танков, более 1000 бронированных машин, более 2 млн артиллерийских снарядов.

В начале февраля США сообщили о выделении Украине военной помощи на $2,2 млрд. Тогда в списке тоже были боеприпасы, а еще – бронированные машины с защитой от мин, десятки Javelin, противотанковые ракеты, противопехотные боеприпасы и многое другое.

В Конгрессе США заявили: Импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.

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Дмитро Гриниченко

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