Зеленский после Рима прилетел в Берлин: встретится со Штайнмайером и Шольцом

Президент Владимир Зеленский в ночь на 14 мая начал визит в Германию.

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"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Воздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность", – такое сообщение в половине второго ночи появилось в Twitter президента Украины.

Bild сообщил, что Зеленский прилетел самолетом из Италии в аэропорт Берлин-Бранденбург, в полете его сопровождали истребители Eurofighter. Оттуда он на вертолете отправился в официальную резиденцию министра обороны Германии.

Herzlich willkommen in Deutschland! Es ist uns eine große Ehre, den Präsidenten der im deutschen Luftraum zu begrüßen! Ein A319 der Flugbereitschaft hatte @ZelenskyyUa am Samstagabend in Rom abholt. 2 Eurofighter starteten vom Fliegerhorst Lechfeld und eskortierten ihn sicher… https://t.co/j07L5Ghyoy pic.twitter.com/wDaT3Tq1C6 — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) May 14, 2023

Это первый визит Зеленского в Германию с начала полномасштабного российского вторжения. В последний раз президент Украины приезжал в Германию за несколько дней до российского вторжения – 19 февраля 2022 года, когда проходила Мюнхенская конференция по безопасности.

В рамках сегодняшнего визита Зеленский должен за завтраком встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Затем у него будет встреча с канцлером Олафом Шольцем.

Во второй половине дня Зеленский и Шольц отправятся в Ахен, где президенту должны вручить Международную премию имени Карла Великого.

После начала российского вторжения президент покидал территорию Украины только пять раз – 21 декабря он летал в США, 8-9 февраля – был в Великобритании, Франции и Бельгии, 5 апреля – в Польше, 3-4 мая – в Финляндии и Нидерландах, 13 мая – в Италии и Ватикане.

8 февраля в рамках необъявленного визита в Париж Зеленский виделся в Елисейском дворце с канцлером Германии Олафом Шольцем, также прибывшим в столицу Франции.

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