Воздушные силы ВСУ показали видео о майоре Вадиме Karaya Ворошилове, который сегодня получил Героя Украины.

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Ворошилов рассказал о том, как в октябре за один день перехватил пять вражеских воздушных целей – это были дроны-камикадзе иранского производства. Перед этим он сбил две российские ракеты. Пятая цель стала фатальной для самолета летчика. Она была уничтожена, но повредила воздушное судно – носовую часть самолета и стекло кабины.

Когда начался пожар непосредственно в кабине самолета, Ворошилов отвел самолет в сторону поля, а сам катапультировался. При этом, по его словам, снимал он себя не ради фото и видео, а скорее использовал камеру как зеркало, чтобы оценить свои ранения.

"Успел обо всем подумать, все увидеть, спланировать дальнейшие действия после приземления. Времени хватило", – сказал Ворошилов.

Местные окрестили летчика "призраком Винницы".

Ворошилов рассказал также о своем позывном – назвал себя так с иронией в 2014 году, и "приелось". Такой же позывной во время Второй мировой был у немецкого летчика-аса Эриха Хартманна, который считается наиболее результативным пилотом-истребителем за всю историю авиации.

Karaya сказал, что россияне "как работали, так и работают по рельсам", а украинские военнослужащие отходят от этой старой советской системы и оперативно адаптируются ко всем условиям. К примеру, по его словам, 20 сентября с вражеского МиГ-31 по нему был пуск ракеты R-37, дальность которой якобы составляет 400 км.

Ворошилов сказал, что 400 км эта ракета может пролететь разве что по версии пропагандистского канала Звезда, однако все же не стоит недооценивать вид этого оружия. Тем не менее, по его словам, украинские летчики готовы к таким атакам и отработали тактику, как уходить от R-37.

12 октября Ворошилов сбил в небе над Винницкой областью пять дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, после чего на самолете произошла авария, и он успешно катапультировался.

Сегодня президент Зеленский наградил Ворошилова орденом "Золотая звезда".

Оксана Житнюк

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