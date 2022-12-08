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Пять Героев Украины. Золотую Звезду получили летчик Karaya и еще четверо защитников — фото

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 09:42
Пять Героев Украины. Золотую Звезду получили летчик Karaya и еще четверо защитников — фото - Фото
Позывной Karaya (фото — @___karaya___)

Майор Воздушных сил Вадим "Karaya" Ворошилов, который не скрывает своего лица и в День ВСУ опубликовал в Instagram окровавленное послебоевое селфи, официально стал Героем Украины. Летчику-истребителю и еще четверым военнослужащим вручили ордена "Золотая Звезда", сообщает Офис президента.

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"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", – говорится в указе главы государства.

Вечером, 12 октября, во время очередной российской атаки "Karaya" сбил пять иранских "шахедов" (три – на юге, два – над Винницей) и две крылатые ракеты оккупантов, но в ходе выполнения якобы обломками взорванного дрона был поврежден самолет.

Он отвел свой МиГ-29 от жилых кварталов и катапультировался, получив травмы.

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6 декабря в День Вооруженных Сил Украины военнослужащий с позывным "Karaya" написал: "Скажу лаконично. Нас никому и ничему не сломать! Силы обороны Украины стоят на защите не только нашего Государства, они стоят на защите всего цивилизованного мира, это щит, который оберегает западный мир от орды, оставляющей после себя только хаос и разруху. Но эта защита очень дорого стоит для сыновей Украины".

"На видео с полетов все очень хорошо, самолеты летают, ракеты отстреливаются, но, к сожалению, нет понимания того, что происходит за кадром, поэтому я решил выставить фото без редактирования", – добавил он.

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Одновременно с Ворошиловым статус Героя Украины с вручением ордена "Золота Звезда" получили еще четверо защитников:

→ полковник Алексей Майстренко;
→ подполковник Владимир Потешкин;
→ подполковник Владимир Веснин;
→ полковник Николай Чумак.

Євген Пилипенко
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война награждение герой украины авиация награда миг-29 воздушные силы летчик Karaya Вадим Ворошилов
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