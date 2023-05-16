Украинский военный летчик Ростислав Лазаренко совершил 300 боевых вылетов – это рекорд ВСУ

Украинский военный летчик-штурмовик подполковник Ростислав Лазаренко совершил 300 боевых вылетов – это самое большое количество среди летчиков Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает АрміяInform.

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"Утро. Только 40 минут назад вернулся с боевой задачи… Это был мой трехсотый боевой вылет. Если кто-то думает, что этим можно гордиться, вы ошибаетесь. Эмоции совсем другие… Каждый раз испытываешь страх, каждый раз перед взлетом ты думаешь, вернешься ли на этот раз, или, возможно, это последний полет", – рассказал Лазаренко.

Как сообщается, подполковник Лазаренко совершил 300 боевых вылетов – сейчас это самое большое количество среди летчиков Воздушных сил.

Летчик-штурмовик ВСУ приблизился к рекорду легендарного аса Второй мировой войны Ивана Кожедуба, на счету которого 330 боевых вылетов.

Он сказал, что некоторые вылеты не хочется вспоминать, но они все равно приходят во сне с бойцами, которых потерял в бою.

"Никогда не забуду, как Даня Мурашко успел прокричать "Я відвернув", а уже через мгновение я увидел в зеркало попадание ракеты, мы летели парой", – рассказал Лазаренко.

Летчик вспоминает, как, бывало, по его самолету оккупанты открывали огонь буквально из всех видов оружия, когда он уничтожал колонны, и только после возвращения понимал, что его Су-25 побит настолько, что ремонту не подлежит.

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"Очевидно, что нормальный человек убегал бы от всего этого, но не ты. Ты должен быть здесь, должен вести за собой в бой, потому что там, на передке, тебя ждут наши воины, которые держат линию обороны до последнего вдоха, и они тоже хотят жить, они также устали от этой войны, но они стоят, и мы должны, потому что за нашими спинами наши семьи, вся Украина и Украинский народ", – рассказал Лазаренко.

Подполковник Ростислав Лазаренко одним из первых был награжден Крестом боевых заслуг, он рыцарь ордена Богдана Хмельницкого трех степеней, кавалер ордена "За мужество" ІІІ степени.

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В июле 2022 года в бою погиб Герой Украины, один из самых эффективных летчиков Александр Кукурба.

В августе на войне погиб Антон Листопад, который в 2019 году был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ.

27 января 2023 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб пилот Даниил Мурашко, который, будучи подбитым вражеским истребителем, до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий и не успел катапультироваться.

28 марта во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк.

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