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В бою погиб Герой Украины, один из самых эффективных летчиков Александр Кукурба

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 23:19
В бою погиб Герой Украины, один из самых эффективных летчиков Александр Кукурба - Фото
Герой Украины (Фото - Офис президента)

26 июля в бою погиб украинский летчик, Герой Украины майор Александр Кукурба. Он совершил 100 боевых вылетов. Об этом в своем новом видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он напомнил, что за время полномасштабной войны присвоил звание Героя Украины 160 украинским воинам. Среди них — майор Кукурба. Зеленский назвал его одним из самых эффективных украинских летчиков.

"В апреле в Мариинском дворце, в Белом зале Героев Украины, я вручил ему орден "Золотая Звезда". Вчера майор Кукурба погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет. Настоящий украинский герой, которого мы всегда будем помнить", – сказал президент.

По состоянию на конец апреля, по словам Зеленского, Кукурба уничтожил 15 танков, около 50 боевых единиц бронетехники и других средств, а также около 300 человек живой силы противника.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский герой украины авиация александр кукурба
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