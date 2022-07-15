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Генштаб: За Херсон шли ожесточенные бои, несколько военных стали Героями Украины

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 20:37
Генштаб: За Херсон шли ожесточенные бои, несколько военных стали Героями Украины - Фото
Фото: Генштаб

В Генштабе ВСУ назвали кремлевской дезинформацией тезис о том, что Херсон сдали без боя. Там рассказали о командире танковой роты, который своими действиями сумел вывести из окружения всю мотопехотную бригаду, за что получил Героя Украины.

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"Херсон сдали без боя" – такой вражеский российский кремлевский дезинформационный предательский тезис до сих пор распространяют в соцсетях. На пятом месяце широкомасштабной войны немногие знают об ожесточенных и смертельных для представителей фашистской россии боях в Херсонской области в первые дни вторжения. Многие люди до сих пор считают, что оккупанты прошли в областной центр чуть ли не парадом. Однако это совсем не так", – сказано в сообщении.

В ВСУ есть несколько Героев Украины, которые получили самую высокую награду именно за бои под Херсоном в первые дни вторжения России.

Один из них — Дмитрий Дозирчий, командир танковой роты 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

24 февраля Дмитрий вместе с 33 танкистами своей роты встретился с вражеским десантом. Россияне высадились на мосту через Днепр. В результате вся 59-я бригада оказалась в окружении. Дозирчий повел свою роту на прорыв.

В боях под Херсоном рота Дозирчего победила россиян. Это позволило вывести из окружения всю бригаду. За это военный получил "Золотую Звезду".

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вопрос быстрого продвижения оккупантов в первые дни войны из оккупированного Крыма в Херсонскую область "на сегодняшний день открыт". По его словам, "есть мнение", что ответ на него будет дан после окончания войны.

Вадим Ребрина
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Херсон герой украины генштаб
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