Еще 15 военных стали Героями Украины. Трое из них – посмертно

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев и еще 11 военных в пятницу получили звезды Героя Украины из рук президента Владимира Зеленского. Награды еще трех солдат, которым было присвоено звание Героя посмертно, были вручены их родственникам. Об этом президент сообщил в своем вечернем обращении .

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"Сегодня в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце я вручил награды нашим защитникам и членам семей погибших воинов", – рассказал Зеленский.

Все они получили звание Героя Украины в разное время. Наеву, например, звание было присвоено на этой неделе, 27 апреля, а некоторым – еще в марте.

Кроме командующего ООС, награду от президента получили подполковник Сергей Бурковский, капитан Виталий Гураль, старший лейтенант Дмитрий Дозорчий, подполковник Александр Зугравый, полковник Дмитрий Кащенко, майор Александр Кукурба, капитан Олег Пасечник, подполковник Вячеслав Цыганков, полковник медицинской службы Александр Слесаренко, полполковник Леонид Хода, полковник Денис Чаюк.

"Также трое военнослужащих были удостоены орденов "Золотая Звезда" посмертно. Имел честь передать их родным наших героев – сержанта Владимира Балюка, мастер-сержанта Александра Цюпака, майора Павла Сбитова", – рассказал Зеленский.

Подполковник Сергей Бурковский лично руководил подготовкой к уничтожению четырех мостов через водные преграды на направлениях продвижения подразделений российских войск. Также под его руководством украинские защитники останавливали вражеские колонны, уничтожали и захватывали технику врага.

Капитан Виталий Гураль лично руководил боевыми действиями с целью предотвращения продвижения сил противника в Черниговской области, неоднократно планировал и организовывал осуществление огневого поражения вражеских ударных групп Российской Федерации.

Старший лейтенант Дмитрий Дозорчий 24 февраля вблизи города Олешки Херсонской области прорвал оборону противника на мосту и обеспечил выход колонн своей бригады из оцепления.

Полковник Александр Зугравый отметился тем, что до войны сформировал территориальную оборону в пяти восточных областях Украины, а с началом агрессии РФ создал действенную систему разведки и движения сопротивления в Харькове и области. Благодаря умелым действиям офицера был остановлен враг в районе города Купянска.

Генерал-лейтенант Сергей Наев с первого дня вооруженной агрессии РФ на территории Украины возглавляет группировку сил обороны. Непосредственно под его руководством было спланировано и организовано применение вооруженных сил Украины и других сил обороны на Южном направлении. Он организовал и постоянно осуществляет профессиональное командование действиями подчиненного личного состава и частями, переданными в оперативное подчинение, по наиболее важным направлениям.

Полковник Дмитрий Кащенко успешно выполнял боевые задания в ряде населенных пунктов на Черниговщине и Киевщине, нанося противнику значительные потери. При выполнении боевых заданий всегда был со своим личным составом.

Майор Александр Кукурба с начала вооруженной агрессии РФ выполнил 14 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, около 50 боевых единиц бронетехники и других средств, а также около 300 человек живой силы противника.

Подполковник Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Вячеслав Цыганков и капитан ВС ВСУ Олег Пасечник получили награды за выполнение специальной задачи в апреле этого года.

Полковник Медицинских сил Александр Слесаренко обеспечивал охрану и оборону возглавляемого госпиталя. Он организовал круглосуточное оказание медицинской помощи раненым, в том числе с операционным вмешательством. Благодаря его работе была спасена жизнь более 450 военнослужащих и 600 гражданских лиц, из которых 50 – дети.

Подполковник ВСУ Леонид Хода с начала российской агрессии сдерживал наступление противника в Черниговской области. За период войны под его командованием были уничтожены более 50 боевых машин и личный состав противника.

Сержант Десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Балюк с начала войны участвовал в боевых действиях на территории Херсонской и Николаевской областей. Совершал огневое прикрытие, эвакуировал раненых с поля боя, выводил из окружения личный состав, уничтожал технику и живую силу противника. 5 апреля вступил в бой в окрестностях населенного пункта Нововознесенское Херсонской области, лично уничтожил около 10 военнослужащих противника и две единицы БМД-2 из ПЗРК Javelin. В результате боя получил ранения, несовместимые с жизнью.

Мастер-сержант Сухопутных войск Александр Цюпак отличился в бою 11 марта в населённом пункте Наливайковка Киевской области. Танковый экипаж под его руководством уничтожил несколько единиц бронированной техники врага, а во время активных наступательных действий в направлении Макарова отражал атаку противника. Александр Цюпак погиб в результате шквального артиллерийского обстрела.

Майор Павел Сбитов успешно выполнял боевые задания, не допустил окружение и разгром подразделений 53-й отдельной механизированной бригады. В марте 2022 года во время боя возле населенного пункта Евгенивка с преобладающими силами противника Павел Сбитов получил смертельное ранение. Офицер до последнего оставался вместе со своим подразделением и руководил отражением атаки.

Андрей Водяный

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