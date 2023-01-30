До последней секунды пытался увести самолет от домов. На Донбассе погиб летчик ВСУ

27 января в Донецкой области во время выполнения боевой задачи погиб пилот Даниил Мурашко. Подбитый вражеским истребителем он до последней секунды пытался увести самолет от жилых построек и не успел катапультироваться. Об этом сообщает 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

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"30 января мы провели в последний полет преданного сына Украины и одного из лучших офицеров нашей бригады, командира авиационного звена авиационной эскадрильи майора Мурашко Даниила Геннадиевича", – говорится в сообщении.

В бригаде говорят, что в первый день полномасштабной вооруженной агрессии РФ офицер добросовестно и мужественно выполнял все поставленные боевые задачи, проявлял при этом героическую преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение украинскому народу.

С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года Мурашко совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушным средствам и истребителям противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, около 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 оккупантов. Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.

За выдающиеся достижения в борьбе с врагом награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

В бригаде рассказали, что во время выполнения боевого задания в составе пары 27 января самолет Мурашко был подбит вражеским истребителем.

"Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий. В связи с этим потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя", – говорится в сообщении.

Командованием воинской части майор Мурашко представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно).

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Вадим Ребрина

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