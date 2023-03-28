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Совершил более 80 боевых вылетов. На войне погиб штурман авиационной эскадрильи Кирилюк

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 23:52
Совершил более 80 боевых вылетов. На войне погиб штурман авиационной эскадрильи Кирилюк - Фото
Денис Кирилюк (Фото - 831 бригада тактической авиации)

Во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Об этом сообщила 831 бригада тактической авиации.

В бригаде сообщили, что пилот истребительной авиации Воздушных сил ВСУ Кирилюк совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 – во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага.

В августе 2022 года Кирилюк был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Кирилюк был родом из Миргородской области, сообщил глава районной военной администрации Виталий Дякивнич.

  • В июле 2022 года в бою погиб Герой Украины, один из самых эффективных летчиков Александр Кукурба.
  • В августе на войне погиб Антон Листопад, который в 2019 году был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ.
  • 27 января 2023 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб пилот Даниил Мурашко, который, будучи подбитым вражеским истребителем, до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий и не успел катапультироваться.

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Оксана Житнюк
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