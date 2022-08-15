На войне погиб Антон Листопад – один из лучших летчиков Воздушных сил ВСУ
На войне против российских оккупантов погиб Антон Листопад, который в 2019 году был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщили в Физико-техническом лицее Ивано-Франковска, выпускником которого он был.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Листопад окончил лицей в 2008-м, "запомнился как способный, очень настойчивый и упрямый юноша".
В 2010 году он подписал контракт с ВСУ, получил высшее образование в Харьковском национальном университете Воздушных сил им. Кожедуба (2013 – 2018), стал военным пилотом высшего класса.
После 2014 года, когда гибридные войска РФ напали на Украину, выполнял задания в зоне АТО. В прошлом году, в день 30-летия Независимости, провел над Крещатиком авиаколонну военного парада.
Читайте также: Украинский летчик "Джус" хочет воевать на F-16: Нужно не только качество, но и количество
В лицее пишут, что "с первых минут" полномасштабного вторжения россиян в феврале капитан Листопад был на защите свободы и независимости Украины.
За проявленное мужество, отвагу и профессионализм буквально за несколько дней до гибели был отмечен в Киеве наградой: получил от президента Владимира Зеленского орден За мужество III степени.
Похоронят Листопада в родном Ивано-Франковске сегодня, 15 августа. Прощание – в 12:00 на улице Ребета.
17 сентября летчику исполнился бы 31 год. Дата гибели не называется.
- 7 мая 2022 года министр обороны Резников сообщил, что ведет переговоры о начале обучения украинских летчиков на западных штурмовиках и истребителях. Они "заочно" готовятся пересесть на такие самолеты.
- Начальник ГУР Буданов заявил, что украинцы смогут управлять F-22 и F-35 и эффективно бить врага.
- В Конгрессе США предложили выделить $100 млн на обучение украинских летчиков на F-15 и F-16.
- 21 июля в США не исключили передачу Украине боевых самолетов А-10.
- Начштаба ВВС США намекнул, какие самолеты могут передать ВСУ.
Комментарии