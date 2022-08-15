На войне погиб Антон Листопад – один из лучших летчиков Воздушных сил ВСУ

На войне против российских оккупантов погиб Антон Листопад, который в 2019 году был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщили в Физико-техническом лицее Ивано-Франковска, выпускником которого он был.

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Листопад окончил лицей в 2008-м, "запомнился как способный, очень настойчивый и упрямый юноша".

В 2010 году он подписал контракт с ВСУ, получил высшее образование в Харьковском национальном университете Воздушных сил им. Кожедуба (2013 – 2018), стал военным пилотом высшего класса.

После 2014 года, когда гибридные войска РФ напали на Украину, выполнял задания в зоне АТО. В прошлом году, в день 30-летия Независимости, провел над Крещатиком авиаколонну военного парада.

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В лицее пишут, что "с первых минут" полномасштабного вторжения россиян в феврале капитан Листопад был на защите свободы и независимости Украины.

За проявленное мужество, отвагу и профессионализм буквально за несколько дней до гибели был отмечен в Киеве наградой: получил от президента Владимира Зеленского орден За мужество III степени.

Похоронят Листопада в родном Ивано-Франковске сегодня, 15 августа. Прощание – в 12:00 на улице Ребета.

17 сентября летчику исполнился бы 31 год. Дата гибели не называется.

Евгений Пилипенко

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