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США та союзники планують надати Україні літаки F-16 – NBC News

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 20:02
США та союзники планують надати Україні літаки F-16 – NBC News - Фото
Володимир Зеленський та Ріші Сунак (скриншот)

США та їх союзники планують надати винищувачі F-16 Україні "в якийсь момент". Про це повідомляє NBC News із посиланням на неназваного чиновника. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також повідомив, що його країна працюватиме із союзниками, "щоб отримати літаки для України".

За словами джерела NBC News, цей крок є частиною зусиль зі зміцнення довгострокової безпеки України.

Коли Україна отримає F-16 і з яких країн вони прибудуть, поки невідомо.

Навчання, за словами посадовця, "проходитиме за межами України на майданчиках у Європі і триватиме місяці".

Сунак привітав рішення США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

"Велика Британія працюватиме разом зі США та Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб отримати для України необхідну бойову авіацію. Ми єдині", – написав він.

  • 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів.
  • 16 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".
Вадим Ребрина
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F-16ріші сунак
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