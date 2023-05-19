США та союзники планують надати Україні літаки F-16 – NBC News

США та їх союзники планують надати винищувачі F-16 Україні "в якийсь момент". Про це повідомляє NBC News із посиланням на неназваного чиновника. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також повідомив, що його країна працюватиме із союзниками, "щоб отримати літаки для України".

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За словами джерела NBC News, цей крок є частиною зусиль зі зміцнення довгострокової безпеки України.

Коли Україна отримає F-16 і з яких країн вони прибудуть, поки невідомо.

Навчання, за словами посадовця, "проходитиме за межами України на майданчиках у Європі і триватиме місяці".

Сунак привітав рішення США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

"Велика Британія працюватиме разом зі США та Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб отримати для України необхідну бойову авіацію. Ми єдині", – написав він.

15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів.

16 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".

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