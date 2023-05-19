США та союзники планують надати Україні літаки F-16 – NBC News
США та їх союзники планують надати винищувачі F-16 Україні "в якийсь момент". Про це повідомляє NBC News із посиланням на неназваного чиновника. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також повідомив, що його країна працюватиме із союзниками, "щоб отримати літаки для України".
За словами джерела NBC News, цей крок є частиною зусиль зі зміцнення довгострокової безпеки України.
Коли Україна отримає F-16 і з яких країн вони прибудуть, поки невідомо.
Навчання, за словами посадовця, "проходитиме за межами України на майданчиках у Європі і триватиме місяці".
Сунак привітав рішення США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
"Велика Британія працюватиме разом зі США та Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб отримати для України необхідну бойову авіацію. Ми єдині", – написав він.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів.
- 16 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".
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