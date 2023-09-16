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Данілов: Україна б'є по Криму своїми ракетами. Продовжуватимемо обстріли, викуримо росіян

Этот материал также доступен на русском
16.09.2023, 09:24
Данілов: Україна б'є по Криму своїми ракетами. Продовжуватимемо обстріли, викуримо росіян - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна частково б'є по тимчасово окупованому Криму власними ракетами. Про це він повідомив у коментарі Українському радіо.

За його словами, ракетна програма України дає свої плоди.

"Частина озброєння, що вражає ворога на нашій території, зокрема в Криму – це виконання ракетної програми і наші новітні розробки, які на сьогоднішній день не гірші за західні зразки", — сказав Данілов.

Він зазначив, що по території Росії Сили оборони б'ють лише вітчизняним озброєнням.

Чиновник наголосив, що ситуація з обстрілами Криму триватиме.

"Це наш півострів, і він обов'язково буде звільнений так, як ми вважатимемо за необхідне. На сьогоднішній день виглядає так, що якщо росіяни не підуть із Криму самостійно, нам доведеться їх звідти викурити за допомогою зброї, яка є в нас в наявності", — резюмував секретар РНБО.

  • Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
  • Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.
  • Версію з Storm Shadow, з посиланням на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

Дивіться відео: Як виглядає ворожий ВДК "Мінськ" після удару Сил оборони по Севастополю: відео

Дмитро Гриниченко
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