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Данилов: Украина бьет по Крыму своими ракетами. Будем продолжать обстрелы, выкурим россиян

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 09:24
Данилов: Украина бьет по Крыму своими ракетами. Будем продолжать обстрелы, выкурим россиян - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина частично бьет по временно оккупированному Крыму собственными ракетами. Об этом он сообщил в комментарии Украинскому радио.

По его словам, ракетная программа Украины дает свои плоды. 

"Часть вооружения, поражающего врага на нашей территории, в частности в Крыму — это выполнение ракетной программы и наши новейшие разработки, которые на сегодняшний день не хуже западных образцов", — сказал Данилов.

Он отметил, что по территории России Силы обороны бьют только отечественным вооружением. 

Чиновник подчеркнул, что ситуация с обстрелами Крыма будет продолжаться. 

"Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден так, как мы будем считать необходимым. На сегодняшний день выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда выкурить при помощи имеющегося оружия", — резюмировал секретарь СНБО.

  • В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.
  • Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.
  • Версию по Storm Shadow, со ссылкой на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

Смотрите видео: Как выглядит вражеский БДК "Минск" после удара Сил обороны по Севастополю: видео

Дмитрий Гриниченко
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войнаКрымоборонкаАлексей Данилов
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