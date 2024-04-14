Зеленский: У России до сих пор есть доступ к компонентам для производства ракет и дронов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Страна-агрессор РФ до сих пор имеет доступ к критическим компонентам из других стран, необходимым для производства ракет и дронов. Это может и должно быть прекращено, заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Россия использует каждый день, каждую неделю, каждый месяц, чтобы нанести значительный вред. К сожалению, помощь Украине до сих пор ограничена, а российское государство до сих пор имеет доступ к критическим компонентам, необходимым для производства ракет и дронов. В каждой ракете, которая наносит удары по Украине, по меньшей мере десятки компонентов – электроники, чипов, которые поставляются от компаний из других стран и завозятся через территорию соседей России", – заявил он.

Президент подчеркнул, что в дронах-камикадзе Shahed также есть компоненты, производимые в странах свободного мира.

Зеленский акцентировал, что это должно и может быть прекращено: "И попустительство террора, и возможность террористов искать себе сообщников по миру, и сам российский террор – все его проявления".

По его данным, всего за неделю российские захватчики использовали против Украины почти 130 "шахедов" (большинство из них удалось сбить), более 80 ракет и почти 700 управляемых авиабомб.

Президент признал, что с КАБами оккупантов ситуация "значительно сложнее".

Читайте также: Зеленский: Против КАБов разрабатывается отечественное оружие, нужны ПВО и истребители

В ночь на 14 апреля оккупанты атаковали Украину "шахедами", защитники сбили 10 дронов, впрочем, были прилеты по Харькову.

В Сумской области сегодня утром российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель.

Захватчики ударили по Очеретино – в результате погиб один человек, двое получили ранения.

Российские оккупанты ударили дроном по Никополю Днепропетровской области – пострадали три человека, повреждены два автомобиля.

Рядом с Одессой раздался взрыв во время воздушной тревоги – впоследствии Воздушные силы сообщили об уничтожении двух российских ракет Х-59 над Черным морем.

Оккупанты атаковали крылатой ракетой Днепр – ее удалось сбить. В результате падения обломков ракеты захватчиков есть раненые и разрушения.

Читайте также: Трипольская ТЭС. Ракета Х-69 еще не вышла в серию, но есть три минуса нам – аналитик Рябых