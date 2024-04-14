Зеленский о нападении Ирана на Израиль и о помощи Украине: Нельзя терять больше времени

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что на примере того, как Израиль вместе с союзниками отразил массированный иранский удар, видно, что единство является лучшей защитой. Украинский лидер подчеркнул, что нельзя больше терять время в помощи Украине.

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"Современная авиация доказывает свою эффективность, современные системы противовоздушной обороны способны давать защиту жизни – сейчас на Ближнем Востоке это было продемонстрировано, когда авиация и ПВО сбивали иранские ракеты и "шахеды", направленные против Израиля", – сказал он.

Президент акцентировал, что на этом примере весь мир увидел, что такое настоящая защита, и увидел, что Израиль в этой защите был вместе с союзниками.

Зеленский заметил, что когда Украина говорит союзникам о том, что единство дает лучшую защиту – они сами "хорошо знают" об эффективности этого подхода: "Знают и обеспечивают".

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"И когда Украина говорит, что союзникам нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это значит, что нужно действовать и действовать сильно. [...] И то, что санкции против России все еще обходят, и то, что мы в Украине месяцами ждем жизненно важного пакета поддержки – то, что мы до сих пор ожидаем голосования в Конгрессе, свидетельствует о том, что также месяцами нарастает самоуверенность террористов. Нельзя больше терять времени", – отметил он.

По словам президента, необходимо реально защищать жизнь – везде, где ей есть террористическая угроза, и делать все, чтобы зло и войны не расползались по миру – ни в Европе, ни на Ближнем Востоке, ни где бы то ни было.

"Я благодарю всех, кто это понимает. Каждый, кто может дать защиту жизни, должен это делать. Каждый, кто может ограничить потенциал террора, должен это делать. И Украина, и Ближний Восток, и все остальные части мира одинаково заслуживают справедливого и надежный мир", – отметил глава государства.

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2 апреля издание Reuters сообщало, что представительство Ирана в столице Сирии было почти полностью разрушено в результате авиационного удара Израиля – тогда якобы погибли шесть человек. Израиль утверждает, что здание было рядом с посольством и к нему не принадлежало. Иран последовательно поддерживает ХАМАС, Хезболлу и Хуситов – врагов Израиля в регионе.

3 апреля Иран объявил о похоронах двух генералов и пяти чиновников, якобы ликвидированных в результате удара в Дамаске. Тогда же страна объявила угрозу Израилю за удар.

Поздно вечером 13 апреля пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Утром 14 апреля американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном. Премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что самолеты страны сбили несколько иранских дронов.

Министерство иностранных дел Украины осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

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