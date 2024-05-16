Зеленський: Одна із цілей Росії зараз – газова інфраструктура на заході України
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Однією з цілей для російської армії наразі є газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії у цьому напрямку загрожуватиме й енергетиці Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови із польським прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Зеленський зазначив, що обговорив з главою польського уряду поїздку у Харків та розповів йому про те, яка наразі ситуація у місті. 

У розмові з Туском він наголосив на нагальній потребі України у додаткових системах протиповітряної оборони для захисту Харкова та інших регіонів країни. 

"Одна із цілей РФ зараз – газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", – сказав Зеленський.

Український і польський лідери доручили командам почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Між "історичними партнерами" цей документ має бути "максимально амбітним", заявив Зеленський.

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