Зеленський: Одна із цілей Росії зараз – газова інфраструктура на заході України

Зеленський зазначив, що Україна також потребує додаткових систем ППО для захисту Харкова та інших регіонів держави

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Однією з цілей для російської армії наразі є газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії у цьому напрямку загрожуватиме й енергетиці Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови із польським прем'єр-міністром Дональдом Туском.

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Зеленський зазначив, що обговорив з главою польського уряду поїздку у Харків та розповів йому про те, яка наразі ситуація у місті.

У розмові з Туском він наголосив на нагальній потребі України у додаткових системах протиповітряної оборони для захисту Харкова та інших регіонів країни.

"Одна із цілей РФ зараз – газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", – сказав Зеленський.



Український і польський лідери доручили командам почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Між "історичними партнерами" цей документ має бути "максимально амбітним", заявив Зеленський.

З березня 2024 року Росія завдала чотири масовані удари по енергосистемі України, вивівши з ладу до 8 ГВт потужностей генерації електроенергії.

5 травня в Міненергетики заявили, що весняні атаки РФ завдали енергетиці Україні збитків на суму понад $1 млрд.

8 травня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Ввечері 15 травня в усіх областях України внаслідок важкої ситуації в енергосистемі застосували екстрені відключення світла.

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