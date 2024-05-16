Зеленский: Одна из целей России сейчас – газовая инфраструктура на западе Украины

Зеленский отметил, что Украина также нуждается в дополнительных системах ПВО для защиты Харькова и других регионов государства

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Одной из целей для российской армии является газовая инфраструктура на западе Украины. Успех России в этом направлении будет угрожать и энергетике Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с польским премьер-министром Дональдом Туском.

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Зеленский отметил, что обсудил с главой польского правительства поездку в Харьков и рассказал ему о том, какая ситуация сейчас в городе.

В разговоре с Туском он отметил настоятельную потребность Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны для защиты Харькова и других регионов страны.

"Одна из целей РФ сейчас – газовая инфраструктура на западе Украины. Успех России там поставит под удар энергетическую безопасность Европы. Мы должны совместно найти способ, как этому противодействовать", – сказал Зеленский.



Украинский и польский лидеры поручили командам начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности. Между "историческими партнерами" этот документ должен быть "максимально амбициозным", заявил Зеленский.

С марта 2024 года Россия нанесла четыре массированных удара по энергосистеме Украины, выведя из строя до 8 ГВт мощностей генерации электроэнергии.

5 мая в Минэнергетики заявили, что весенние атаки РФ нанесли энергетике Украине ущерб на сумму свыше $1 млрд.

8 мая российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Вечером 15 мая во всех областях Украины в результате тяжелой ситуации в энергосистеме применили экстренные отключения света.

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