Во всех областях Украины ввели аварийные отключения света

16 мая по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений, заявили в Укрэнерго

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Вечером 15 мая во всех областях Украины в результате тяжелой ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, применены экстерные отключения света. Об этом сообщило Укрэнерго.

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По данным компании, с 19:25 до 22:00 вводятся контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Также в Укрэнерго отметили, что с 00:00 и в течение дня 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений. Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работа энергосистемы более безопасной.

8 мая Россия совершила пятую за полтора месяца массированную атаку на объекты энергетики в Украине. После этого Укрэнерго пришлось ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса, предусматривались и веерные отключения населения.

Вечером 14 мая во всех областях страны Укрэнерго ввело экстренные отключения света.

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