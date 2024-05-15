В усіх областях України ввели аварійні відключення світла

16 травня у всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень, заявили в Укренерго

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Ввечері 15 травня у всіх областях України внаслідок важкої ситуації в енергосистемі, викликаній російськими обстрілами, застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомило Укренерго.

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За даними компанії, з 19:25 до 22:00 запроваджуються контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Також в Укренерго зазначили, що з 00:00 та впродовж доби 16 травня у всій Україні для побутових та промислових споживачів діятимуть планові обмеження – графіки погодинних відключень. Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми – безпечнішою.

В компанії наголосили, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

8 травня Росія здійснила п'яту за півтора місяця масовану атаку на об'єкти енергетики в Україні. Після цього Укренерго довелося обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу, передбачалися й віялові відключення населення.

Ввечері 14 травня у всіх областях країни Укренерго впровадило екстрені відключення світла.

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