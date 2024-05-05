"Сума – понад $1 млрд". Україна оцінила збитки від останніх ударів Росії по енергетиці
Весняні масовані ворожі атаки завдали енергетиці Україні збитків на суму понад $1 млрд. Про це в ефірі єдиного телемарафону в суботу сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
"Система на сьогодні стабільна, але треба розуміти, що ситуація досить складна. Стосовно збитків, на сьогодні йдеться про суму понад $1 млрд. Але атаки продовжуються, ці збитки будуть зростати", – сказав міністр.
За його словами, нинішня мета Росії – знищити маневрову генерацію електроенергії в Україні, яка дозволяє балансувати енергосистему.
Він припустив, що росіяни наростили удари по енергетиці тому, що українська економіка почала відновлюватися. "Ну й інші фактори. Саміт миру, думаю, одна з причин теж", – сказав міністр.
Галущенко додав, що зараз завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями сонячної й вітрової генерації. Взимку з цим буде складно.
- З березня 2024 року Росія завдала три масовані удари по енергосистемі України, вивівши з ладу до 7 ГВт потужностей генерації електроенергії.
- Унаслідок ударів зруйновані Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська і Трипільська ТЕС компанії "Центренерго", Бурштинська й Ладижинська ТЕС компанії ДТЕК.
- Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що українцям варто запастися генераторами, павербанками й готуватися до будь-яких сценаріїв навесні та влітку.