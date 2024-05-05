"Сума – понад $1 млрд". Україна оцінила збитки від останніх ударів Росії по енергетиці

Фото: посольство США в Україні

Весняні масовані ворожі атаки завдали енергетиці Україні збитків на суму понад $1 млрд. Про це в ефірі єдиного телемарафону в суботу сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

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"Система на сьогодні стабільна, але треба розуміти, що ситуація досить складна. Стосовно збитків, на сьогодні йдеться про суму понад $1 млрд. Але атаки продовжуються, ці збитки будуть зростати", – сказав міністр.

За його словами, нинішня мета Росії – знищити маневрову генерацію електроенергії в Україні, яка дозволяє балансувати енергосистему.

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Він припустив, що росіяни наростили удари по енергетиці тому, що українська економіка почала відновлюватися. "Ну й інші фактори. Саміт миру, думаю, одна з причин теж", – сказав міністр.

Галущенко додав, що зараз завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями сонячної й вітрової генерації. Взимку з цим буде складно.