"Сумма – более $1 млрд". Украина оценила ущерб от последних ударов России по энергетике
Весенние массированные вражеские атаки нанесли энергетике Украине ущерб на сумму свыше $1 млрд. Об этом в эфире единого телемарафона в субботу сказал министр энергетики Герман Галущенко.
"Система на сегодняшний день стабильна, но надо понимать, что ситуация достаточно сложная. По поводу убытков, на сегодняшний день речь идет о сумме свыше $1 млрд. Но атаки продолжаются, эти убытки будут расти", — сказал министр.
По его словам, нынешняя цель России – уничтожить маневровую генерацию электроэнергии в Украине, которая позволяет балансировать энергосистему.
Он предположил, что россияне наростили удары по энергетике, потому что украинская экономика начала восстанавливаться. "Ну и другие факторы. Саммит мира, думаю, одна из причин тоже", — сказал министр.
Галущенко добавил, что сейчас, благодаря благоприятным погодным условиям, энергосистему удается балансировать мощностями солнечной и ветровой генерации. Зимой с этим будет сложно.
- С марта 2024 года Россия нанесла три массированных удара по энергосистеме Украины, выведя из строя до 7 ГВт мощностей генерации электроэнергии.
- В результате ударов разрушены Днепровская ГЭС в Запорожье, Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская и Трипольская ТЭС компании "Центрэнерго", Бурштынская и Ладыжинская ТЭС компании ДТЭК.
- Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что украинцам стоит запастись генераторами, павербанками и готовиться к любым сценариям весной и летом.