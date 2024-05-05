"Сумма – более $1 млрд". Украина оценила ущерб от последних ударов России по энергетике

Фото: посольство США в Украине

Весенние массированные вражеские атаки нанесли энергетике Украине ущерб на сумму свыше $1 млрд. Об этом в эфире единого телемарафона в субботу сказал министр энергетики Герман Галущенко.

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"Система на сегодняшний день стабильна, но надо понимать, что ситуация достаточно сложная. По поводу убытков, на сегодняшний день речь идет о сумме свыше $1 млрд. Но атаки продолжаются, эти убытки будут расти", — сказал министр.

По его словам, нынешняя цель России – уничтожить маневровую генерацию электроэнергии в Украине, которая позволяет балансировать энергосистему.

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Он предположил, что россияне наростили удары по энергетике, потому что украинская экономика начала восстанавливаться. "Ну и другие факторы. Саммит мира, думаю, одна из причин тоже", — сказал министр.

Галущенко добавил, что сейчас, благодаря благоприятным погодным условиям, энергосистему удается балансировать мощностями солнечной и ветровой генерации. Зимой с этим будет сложно.